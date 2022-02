Carmen Sama : la veuve de Dj Arafat fait jaser la toile avec une photo de Nicky Minaj

Ce n’est nouveau pour personne, Carmen Sama, la veuve du célèbre chanteur ivoirien Dj Arafat, est souvent critiquée sur les réseaux sociaux à cause de certains de ses styles vestimentaires.

Surtout, avec plusieurs abonnés sur son compte Instagram, la maman de Rafna y poste des photos et vidéos assez provocantes d’elle.

Ce qui fait souvent jaser sur la toile et ce qui a même été la cause de la discorde entre elle et sa belle-mère Tina Glamour, qui n’a pas du tout apprécié quelques-unes de ses photos très sexy.

Cependant, toutes ces critiques n’atteignent pas vraiment Carmen Sama, elle continue de vivre sa vie comme elle le sent.

Dans la nuit du mercredi 16 février, la veuve de Dj Arafat a fait une sortie, qui clouera sûrement le bec à ses détracteurs.

La belle jeune dame a posté une photo super sexy de la célèbre rappeuse américaine Nicky Minaj dans la story de son compte Instagram. La star était juste en sous-vêtements.

«Ça, si c’est Carmen, fhum vous allez chaaaarger», a écrit Carmen Sama comme légende sur la photo.