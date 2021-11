Carmen Sama : la femme de DJ Arafat s’affiche sexy et envoie un message à ses détracteurs

Carmen Sama est de plus en plus séduisante sur Instagram. La veuve de DJ Arafat est de plus en plus prise pour cible et essuie une vague de critiques sur la toile, Carmen Sama vient de rompre le silence pour répondre à ses détracteurs qui semblent ne pas disposer à la lâcher la bride.

En effet, vendredi 05 novembre 2021, Carmen Sama a posté une photo d’elle ultra sexy. En effet, la belle blonde a envoyé un message fort à la toile et plus précisément à ceux qui ne cessent de la critiquer.

En légende, Carmen Sama indique : «Ce n’est pas parce qu’une personne n’a rien dit qu’elle n’a rien vu. Parfois, le silence est un signe d’intelligence, on l’utilise pour éviter les conneries des autres», a-t-elle déclaré.

Aux dernières nouvelles, Carmen Sama était en séjour du côté de la Turquie où elle a notamment rencontré la star de la musique nigériane Davido.