Carmen Sama : «Je me marie...», annonce la veuve de DJ Arafat

L’ex chroniqueuse de l’émission «C’midi» Cassandra Assamoi et fille de la chanteuse Doty Z, a été reçue ce jeudi 11 novembre à l’émission Peopl’Emik sur la 3. Elle a profité de cette émission pour revenir sur sa relation amoureuse avec la star du coupé-décalé Debordo Leekunfa.

Cassandra Assamoi, l’ex de Debordo Leekunfa fait des révélations dans l’émission PPLK sur la RTI 3. «C’est Arafat qui m’a présenté Debordo Leekunfa (…). Il y a des gens qui ne sont pas faits pour être en couple, mais pour rester frais. Quand tu es dans une relation avec Debordo, il ne te dit jamais que c’est fini, vous pouvez rester là, vous allez causer comme ça !

Le jour où il est fatigué de tourner, il t’appelle et il te dit, «on était en couple n’a !». Un jour, il m’a fait ce coup-là, pour moi, j’étais avec le gars, j’étais jeune et un peu naïve, le gars m’appelle et me dit «Allô Cassa ça va, toi, tu étais ma go non !»(rires)…», a-t-elle confié.