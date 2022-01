Carla Moreau et Kevin Guedj prennent une décision radicale

Carla Moreau et Kevin Guedj ne cessent de faire parler d’eux. TPMP, La Mif, ils enchainent les nouveaux projetCarla Moreau et Kevin Guedj ne cessent de faire parler d’eux. TPMP, La Mif, ils enchainent les nouveaux projets depuis qu’ils ont quitté Les Marseillais. Dernier changement professionnel annoncé : ils quittent Shauna Events, l’agence de Magali Berdah.s depuis qu’ils ont quitté Les Marseillais. Dernier changement professionnel annoncé : ils quittent Shauna Events, l’agence de Magali Berdah.

Carla Moreau et Kevin Guedj quittent Shauna Events

Magali Berdah est-elle en train de perdre tous ses plus gros influenceurs ? Après le départ des Tanti, ce sont Kevin Guedj et Carla Moreau qui ont décidé de changer d’agence. Ceux qui connaissent un grand succès dans La Mif, ont pris la décision de rejoindre la concurrence «We Events» . Personne ne s’y attendait : le compagnon de Magali Berdah est quand même le cousin de Kevin.

Le couple aurait mûrement réfléchi et semble vouloir totalement prendre un nouveau départ : «On a fait ce choix avec Kevin, main dans la main, pour évoluer d’une manière différente. On a décidé de travailler avec une nouvelle agence qui est WeEvents» , a expliqué Carla.

Les jeunes parents ont besoin de changement : «Ça faisait 6 années qu’on travaillait avec Shauna Events et ça se passait bien. On a eu de belles années avec Shauna Events. Je pense qu’on arrive à la fin de notre collaboration. J’avais besoin de me challenger et de partir pour voir comment est le boulot ailleurs» , a-t-elle détaillé.

Même son de cloche du côté de Kevin : «Ça fait des années qu’on travaille avec Magali de chez Shauna Events avec qui ça se passe super bien. C’est la famille. On a été très contents du travail qui a été effectué avec Shauna Events (…) En ce début d’année, on a décidé de sortir de notre zone de confort pour voir ce qu’il peut se passer ailleurs».

«Pour nous, ce choix, il est un peu spécial au niveau de l’amitié, on s’entendait très bien avec toutes les personnes qui bossaient chez Shauna Events dont Magali et Stéphane pour le coup. Voilà on a décidé de changer au niveau du travail (…) C’est une nouvelle aventure qui commence pour nous» , a expliqué pour sa part Kevin.

Magali Berdah au plus mal ?

Magali Berdah a réagi dans sa story Instagram à ce départ. Elle a répondu aux inquiétudes de ses abonnés : «Ne vous inquiétez pas, je vais très très bien. Il faut que vous compreniez que des-fois, on a des attentes différentes. Il y a des influenceurs qui veulent faire autre chose ou autrement. Et puis, il y a nous, l’agence aussi, on a envie de faire autre chose et des fois, il y a des choses qu’on ne veut pas faire. Tout simplement quand on n’arrive pas à se mettre d’accord, et bien la vie continue pour tout le monde» , a-t-elle réagi en souhaitant beaucoup de bonheur à Carla et Kevin.

Même si la papesse perd deux piliers, elle ne se laisse pas abattre et est pleine de projets : elle vient notamment de créer sa chaîne Youtube où elle promet de tout partager et de parler de sujets de société importants.