Carla Bruni : la star irrésistible en pantalon blanc et débardeur de surfeuse !

Débardeur de plage et pantalon taille haute, la chanteuse se dévoile plus canon et plus nature que jamais dans un look parfait pour l’été. A copier direct.

Carla Bruni respire ! La réouverture des salles de spectacle et la fin du couvre-feu tombent à point nommé pour qu’elle puisse enfin monter sur scène et jouer en live les morceaux de son album sorti l’hiver dernier en plein confinement.

Tout juste rentrée de Marrakech où elle était pour la fête de la musique et à quelques jours de son concert au Potager du roi qui se tiendra le 3 juillet à 21 heures, l’ex top model star des années 1990 révèle au public une version estivale de son nouveau titre Comme si c’était hier.

Un morceau accompagné d’une pochette et d’un nouveau look au top de toutes les tendances mode du printemps-été 2021. C’est qu’à 53 ans, Carla Bruni n’a rien perdu des réflexes de son métier de mannequin.

Les tendances et elle, c’est une longue histoire : rien que cet hiver, on l’a vue adopter le style effortless en combi moulante et la tendance comfy en robe tube avant qu’elle ne subjugue tous ses fans en leur apparaissant simplement habillée d’un pull cocooning canon.

Malgré une reconversion réussie dans la chanson qui lui prend tout son temps et qui l’éclate, Carla Bruni continue de fasciner le monde de la mode qui le lui rend bien.

Récemment, elle a ébloui les pages de l’édition espagnole du ELLE en blouson et jean tendance avant de faire le show quelques mois plus tard dans le Vanity Fair local dans un top à plumes au décolleté maxi plongeant. Accroc depuis des années au style bohème et jean patte d’éph’, la chanteuse ne dit jamais complètement non pour déroger à ses habitudes et upgrader son look.

Et c’est ce qu’elle fait sur la pochette de son nouveau titre. Exit le jean tendance, c’est avec un pantalon beaucoup plus chic qu’elle prend la pose dans un décor végétal qui donne envie d’être déjà en vacances !

Habillée d’un modèle taille haute aux jambes évasées d’une couleur pastel ultra tendance, elle y dévoile une silhouette longiligne mise en valeur par le débardeur de surfeuse qui l’accompagne. Un combo aussi cool qu’élégant qu’on pourrait lui emprunter les yeux fermés !