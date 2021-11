Carla Bruni : la chanteuse inquiète pour la santé de son fils Aurélien Enthoven

Jeudi 4 novembre, sur Instagram, Aurélien Enthoven a partagé une photo de lui se prenant pour Jacques Dutronc… un cigare à la main. «Ne fume pas s’il te plait», s’est empressée de commenter Carla Bruni, inquiète pour sa santé.

Âgé de vingt ans, le fils du philosophe et de la chanteuse est étudiant en sciences politiques. Et sur son temps libre, il s’amuse à imiter ses idoles. Sur Instagram, il a ainsi partagé une photo prenant la pose comme l’humaniste Nicolas Machiavel et un cliché imitant le compositeur Franz Liszt.

Et jeudi 4 novembre, c’est à Jacques Dutronc qu’il a tenté de ressembler. Et pour cela, Aurélien Enthoven a allumé un cigare…

Un cliché qui n’a pas manqué d’éblouir sa mère Carla Bruni : «Beau !», a-t-elle commenté avec plusieurs émoji coeur. Cependant, un détail l’a dérangée : le cigare allumé. Elle a donc ajouté : «Mais ne fume pas s’il te plaît ?» «Le cigare engourdit le chagrin et remplit les heures solitaires d’un million de choses agréables», lui a répondu Aurélien Enthoven citant la romancière George Sand.

Pas de quoi convaincre Carla Bruni : «Certes mon amour, mais il intoxique les poumons.» N’en déplaise à la femme de Nicolas Sarkozy, ce n’est pas la première fois que son fil allume un cigare. Il y a quelques semaines, Marisa Bruni-Tedeschi, la grand-mère d’Aurélien Enthoven, partageait une photo du jeune homme cigare à la main…