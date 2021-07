Cardi B se fait clasher pour avoir offert un collier en diamants à sa fille pour ses 3 ans

Le week-end dernier avait lieu l’anniversaire de Kulture, la fille de Cardi B, qui a soufflé sa troisième bougie. Pour l’occasion, la rappeuse avait organisé une fête fastueuse pour sa petite princesse.

Et comme on imagine mal une princesse sans une rivière de diamants autour du cou, l’interprète de Bodak Yellow lui a offert un collier d’une valeur estimée à… 150.000 dollars !

Créé par Elliot Eliantte, le bijou comprend trois pendentifs sertis de diamants, à savoir une lettre K pour Kulture, une effigie de Minnie et enfin un logo Chanel.

Bien évidemment, Cardi B a exhibé le bijou sous toutes ses coutures sur les réseaux, provoquant l’indignation de bon nombre d’internautes.

«Ce collier coûte l’équivalent d’une scolarité décente à l’université. Heureusement, quand la gosse sera diplômée, elle sera en mesure de formuler des phrases cohérentes au lieu de ses babillages», a lancé un internaute agacé dans un tweet repéré par Entertainment Tonight, un autre ajoutant : «J’espère qu’ils mettent autant dans son éducation». Mais pour Cardi B, il est tout à fait normal de gâter sa petite Kulture.

De quoi je me mêle ?

«Quand vos enfants veulent de la glace au dîner, vous leur donnez de la glace au dîner ? Mon bébé est gâté de jouets et très éduquée. Si maman et papa sont cool, mes enfants le seront aussi. Je n’ai pas envie d’avoir l’air super cool et que ma fille ne le soit pas», s’est justifiée Cardi B sur Twitter, avant de préciser qu’elle voulait que sa fille ait l’enfance qu’elle n’avait pas eue.

«Des fêtes de princesse, des jouets à l’infini, des vacances, des piscines. Ma fille adore la piscine. Moi j’y suis allée cinq fois dans mon enfance», a-t-elle ajouté.

Effectivement, Cardi B a bien le droit de couvrir de cadeaux sa petite Kulture autant qu’elle le veut. D’autant plus que la rappeuse s’est presque montrée radine avec ce luxueux collier puisque Offset, le père de l’enfant, lui a offert une montre à 250.000 dollars. Avec un deuxième enfant qui arrive, les anniversaires vont commencer à coûter cher !