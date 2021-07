Cardi B & Offset : les deux stars achètent une montre Richard Mille pour sa fille de 3 ans

La plupart des célébrités ont un revenu disponible qu’elles peuvent dépenser en cadeaux extravagants et autres achats exorbitants – et pas en petites quantités.

JAY-Z vient de dépenser 3 millions de dollars pour une montre personnalisée Richard Mille, tandis que l’insatiable troll Internet 6ix9ine aurait perdu 1 million de dollars sur une chaîne de tir à l’eau en mars. Quand il s’agit de leurs enfants, l’argent n’est vraiment pas un problème.

Samedi 10 juillet, Kulture, la fille d’Offset et Cardi B, a eu 3 ans et le couple a organisé une fête d’anniversaire sur le thème des contes de fées en son honneur.

Avec un imposant gâteau de Cendrillon, un zoo pour enfants, un tunnel de ballons et des femmes déguisées en célèbres princesses Disney, l’affaire indulgente était le rêve de toute petite fille.

Mais un cadeau offert par Offset à sa fille fait sensation sur les réseaux sociaux. Dans un clip de l’événement, la rappeuse de Migos présente à Kulture sa propre montre Richard Mille, qui coûterait 250 000 $. La petite fille semblait plus captivée par la boîte dans laquelle elle était livrée que par la montre elle-même.

Les gens étaient naturellement confus quant à la raison pour laquelle un tout-petit aurait même besoin d’une montre, encore moins d’une montre qui coûte un quart de million de dollars.

Des commentaires tels que «Un richard millie pour un enfant ? Les gens riches me soufflent tous les jours, «Cette petite fille ne peut même pas encore dire l’heure» et «Juste parce que tu peux te le permettre, ça ne veut pas dire que c’est approprié à l’âge» jonchaient le post de The Shade Room alors que les gens essayaient de comprendre qu’ils avaient autant d’argent à souffler en premier lieu.

Les images du moment où Kulture a reçu la montre ont suscité des moments amusants sur Twitter, avec une personne zoomant sur le visage d’un participant et écrivant : «Offset a donné à sa fille de trois ans Kulture une montre-bracelet Richard [Mille] et ce petit n-gga peut pas en croire ses yeux.

Mais quiconque connaît les habitudes de dépenses de Offset et Cardi B ne devrait pas être surpris. Lorsque Kulture a eu un an, ils ont dépensé plus de 400 000 $ pour un événement d’anniversaire sur le thème de Word Party.

Kulture a reçu des cadeaux tels qu’un pendentif Word Party créé par Eliantte & Co., tandis que 7 000 $ ont été dépensés pour un arrangement floral Venus ET Fleur épelant le nom de Kulture.

Kulture est également propriétaire de son propre sac Birkin, qu’Offset lui a offert l’année dernière. Le prix à payer peut aller de 40 000 $ à 500 000 $.