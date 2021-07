Cardi B : la chanteuse présente ses plans pour l’album n ° 2 après la prédiction de Joe Budden

Cardi B discute du suivi de son premier album Invasion Of Privacy, lauréat d’un Grammy Award depuis 2018. Avec la nouvelle de sa deuxième grossesse arrivant lors des BET Awards 2021 le 27 juin , des commentateurs tels que Joe Budden donnent leur avis.

Dans l’épisode 451 de The Joe Budden Podcast , Budden a prophétisé que Cardi avait probablement fini de sortir des albums.

«Laissez-moi vous dire que vous n’aurez plus jamais d’album Cardi», a déclaré Budden vers 6:10 minutes. «Laissez-moi vous dire quelque chose. Cardi était fauchée, pas vraiment fauchée, mais elle s’est fauchée lorsque ce premier album est sorti et qu’Offset était là.

«Vous vous souvenez que tout le public faisait un gros problème qu’elle était avec Offset? Vous avez tous fait ça. Tu vois, le public est tellement bidon et tellement inconstant, vous avez tous dit ça. Et maintenant regarde. C’est Cardi, indépendante de son mari avec qui elle est toujours là.

Après qu’un fan ait attrapé le clip et tweeté la prédiction de Budden sur les réseaux sociaux, Cardi B a riposté sur Twitter samedi 3 juillet, établissant le cadre pour lequel elle donnera naissance à son deuxième enfant, ses plans pour l’avenir et son deuxième album.

«Eh bien, il a tout faux», a-t-elle écrit. «Regarde quand je pousse ce bébé attends 6 mois va en Colombie fais une lipo, une réduction mammaire, réapprends à faire de la pole dance, apprends à jouer à la pelle et obtient mon diplôme en sciences politiques et sort avec mon album … Ouais ouais il va à tort muahaha.

À en juger par la chronologie, les fans devraient attendre jusqu’en 2022 pour entendre le prochain long métrage de Cardi B. Entre les albums, elle a abandonné le single n°1 «WAP» avec Megan Thee Stallion, a sorti un autre single n°1 de son propre «Up» et est apparue dans des reportages pour DJ Khaled, Migos et plus encore.

Alors que les plans de Cardi pour l’avenir incluent également un diplôme en sciences politiques et l’apprentissage du jeu de cartes populaire Spades, le rappeur du Bronx, âgé de 28 ans, a révélé vendredi 2 juillet à quel point elle était reconnaissante de ne pas en avoir eu un. rêve d’adolescente qu’elle avait – un tatouage sur le visage.

«Chaque jour, je suis reconnaissante du fait que je n’ai pas ce visage que je voulais quand j’avais 16 ans», a-t-elle écrit. «De petites étoiles du haut de mon sourcil tourbillonnant jusqu’à ma mâchoire.»