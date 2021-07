Cardi B : la chanteuse est plus heureuse que jamais après l’annonce de sa grossesse

Toujours très honnête concernant sa propre santé mentale et les obstacles qu’elle a rencontrés dans ce domaine, Ariana Grande a décidé de faire un beau geste pour ses fans en offrant l’équivalent d’un million de dollars en services thérapeutiques à une poignée d’entre eux.

C’est avec l’organisation Better Help que l’interprète de «7 Rings» s’est associée pour ce projet, et ceux-ci aideront les fans en question à trouver le bon thérapeute en fonction de leurs besoins.

Ceux qui s’inscrivent à ce programme pourront y avoir recours gratuitement pendant un mois et auront la possibilité de renouveler leur abonnement avec une réduction de 15% pour le second mois.

Sur Instagram, Ariana a annoncé : «Je suis ravie de collaborer avec @betterhelp en faisant don d’1,000,000 de dollars de thérapie gratuite! Je reconnais que la thérapie ne devrait pas être disponible que pour une poignée de personnes privilégiées, et je reconnais aussi que cela n’arrange pas tout, mais je voulais vraiment faire ça pour vous inspirer à demander de l’aide, et dans le but de vider vos esprits de la moindre honte!»

La star a également déclaré qu’elle espère voir ce projet constituer un premier pas pour les gens qui en ont le plus besoin. «Guérir n’est pas linéaire ni simple» a-t-elle ajouté. «Mais l’effort en vaut la peine, je vous le promets! Merci beaucoup à @betterhelp, j’ai hâte de travailler avec vous!»