Cardi B : la chanteuse a pris une énorme décision pour l’arrivée de son deuxième bébé

La star américaine a révélé qu’elle ne prévoyait pas de fête pour célébrer l’arrivée de son second bambin.

Cardi B ne compte pas organiser de grande fête pour l’arrivée de son deuxième bébé. La star, qui est enceinte de son deuxième enfant avec son mari Offset, a effectivement confié lors de son passage sur Stationhead qu’elle comptait célébrer la venue au monde de son nouveau-né en famille et non en grandes pompes.

À la place, elle a tout fait pour que la fête d’anniversaire de sa fille Kulture, qui a eu 3 ans cette année, soit aussi gigantesque que possible.

«Je ne vais pas faire de baby shower» a-t-elle confié. «C’est pourquoi j’ai fait en sorte que l’anniversaire de Kulture soit vraiment, vraiment énorme. Je suis juste dépassée quand je fais ces grands anniversaires et j’ai l’impression que la baby shower et l’anniversaire de Kulture sont tout simplement trop proches. Revoir les mêmes personnes, ça le fait pas.»

Pour les trois ans de sa fille, Cardi a commandé une calèche de Cendrillon et a engagé plusieurs princesses Disney qui ont rendu cette journée mémorable pour la petite. Elle lui a également fait cadeau d’un collier estimé à 150.000 dollars pour couronner le tout.

Au cours de cette même interview, Cardi B a expliqué pourquoi elle faisait une pause loin des réseaux sociaux depuis les Grammy Awards en mars dernier, déclarant :

«Les gens m’ont beaucoup critiqué pendant la grossesse de Kulture, beaucoup de mensonges ont été dits à mon sujet … beaucoup d’histoires. J’étais à Atlanta pendant qu’Offset était en tournée et je n’avais pas de famille. Pour cette grossesse, je ne voulais pas me souvenir de ces mauvaises choses, alors j’ai juste fait une pause, je me suis rapprochée de ma famille, je me suis amusée et j’ai pris du bon temps. Il y a quelque chose de si précieux avec cette grossesse, et j’ai l’impression de commencer un nouveau chapitre et j’en suis heureuse.»