Cardi B explique la raison pour laquelle son divorce avec Offset n’est pas encore finalisé

Lors d’un livestream sur ses réseaux sociaux, la célèbre rappeuse américaine Cardi B a partagé de nouvelles révélations, accusant Offset de ne pas coopérer et de refuser de signer les papiers nécessaires pour finaliser leur séparation.

Dans une série de déclarations émouvantes et accusatrices, Cardi B a critiqué le comportement d’Offset, notamment en ce qui concerne leurs enfants. Elle l’a reproché de ne pas jouer son rôle de père avec sérieux et de mettre son ressentiment au premier plan. Selon elle, le rappeur n’a fait aucun effort pour offrir des cadeaux à leurs enfants pour Noël, un geste qu’elle qualifie de méprisant et destiné à la blesser.

«Tu dis aimer tes enfants, mais tu n’as rien fait pour eux à Noël. Tu es allé acheter des cadeaux pour tes autres enfants à New York, mais tu as ignoré les nôtres. Tu ne fais ça que pour me faire souffrir», a-t-elle déclaré.

Outre les accusations concernant Noël, Cardi B a dénoncé l’attitude générale de son ex-mari envers leurs deux enfants. Elle a mentionné qu’Offset avait tardé à entrer en contact avec leur fille aînée cette année, tout en évitant de reconnaître son nouveau-né dans ses décisions.

Elle a ajouté, visiblement furieuse : «Tu veux utiliser mes enfants comme excuse ? Ce sont les mêmes enfants auxquels tu n’as rien offert pour Noël. C’est moi qui gère tout et qui assure leur bien-être.»

Un divorce bloqué par Offset ?

Au cœur de cette situation tendue, l’un des points centraux reste l’attitude supposée d’Offset face au divorce. Cardi B a publiquement demandé à plusieurs reprises qu’il signe les papiers pour que le processus de séparation puisse enfin être conclu. Elle a exprimé son exaspération : «Tu vas arrêter de jouer avec moi, et tu vas signer ces putains de papiers de divorce.»

Les disputes entre Cardi B et Offset ne sont pas nouvelles et ont souvent été exposées publiquement. Depuis leur mariage en 2017, le couple a traversé de multiples épreuves, entre accusations d’infidélité et tentatives de réconciliation.