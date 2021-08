Cardi B et Megan Thee Stallion sont prêts à collaborer à nouveau après un «WAP» 6x Platinum

Young Buck a déposé son bilan en 2010, deux ans après que le directeur du label G-Unit, 50 Cent, l’ait exclu de la liste. Alors que Buck est systématiquement appelé un «ancien» rappeur de G-Unit Records, AllHipHop rapporte qu’il est toujours très attaché à l’empreinte emblématique.

Selon des documents judiciaires dans l’affaire de faillite de Young Buck, 50 Cent veut recouvrer une dette de 250 000 $ que Buck est censée devoir et deux albums qu’il n’a jamais terminés pour G-Unit.

50 réclamations Buck a signé un accord de 2 ans en 2014, qui commencerait après la livraison du premier album. Mais à cause de la querelle en cours entre Young Buck et 50 Cent, Buck n’a jamais produit de musique dans le cadre de l’accord avec G-Unit.

50 Cent dit également que Buck a enregistré des singles et des mixtapes, violant encore plus leur accord d’enregistrement. En juillet, Buck sort un album intitulé 40 Days and 40 Nights, qui n’a rien à voir avec G-Unit.

La relation entre 50 Cent et Young Buck est tendue depuis des années. Mais dans une étrange tournure des événements, Buck a essayé de dire que leur discours public était tout pour le spectacle.

«Nous n’avons pas de putain de bœuf», a-t-il déclaré plus tôt cette année dans une vidéo YouTube supprimée depuis. «Tu me comprends? C’est ce que vous obtenez parce que vous êtes toujours en train de courir après cette merde de bœuf, et puis nous avons joué à tous les putains de cul. Tout le temps, mon frère.

«Nous avons fait croire à tous les connards que c’était du bœuf et que nous ne nous aimions pas. Je viens de raccrocher avec le négro. Nous venons de tourner une vidéo hier. Sur le point de le laisser tomber et de le donner au monde. … Cette merde sur les réseaux sociaux vous a foutu en l’air. Vous avez tous joué cette fois.

Le fait que 50 Cent envisage d’intenter une action civile contre Young Buck pour remédier aux violations et à la dette impayée dit le contraire. Young Buck a sorti quatre albums avec G-Unit, culminant avec The Beast Is G-Unit en 2015.