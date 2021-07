Capucine Anav : l’ancienne candidate de télé-réalité «regrette» d’avoir sous estimé le coronavirus

Atteinte de la forme Delta du Covid-19, Capucine Anav a donné de ses nouvelles ce week-end à ses fans et a fait savoir qu’elle regrettait d’avoir sous estimé la maladie et qu’elle avait changé d’avis sur le vaccin.

«Après 12 jours d’isolement à jongler entre beaucoup de symptômes de ce variant delta, je commence tout juste à aller mieux. Fièvre, toux, maux de gorge, maux de tête, frissons, courbatures, fatigue extrême et d’autres détails que je vais vous épargner», a commencé par écrire l’ancienne candidate de télé-réalité sur Instagram, avant de revenir sur ses prises de position contre le vaccin.

«Tout ça pour dire que je fesai parti, de ce faible taux, contre le vaccin après avoir attrapé le Covid pour la 2 eme fois il me semble que j’ai changé d’avis», confesse l’ex-compagne d’Alain-Fabien Delon qui souhaite désormais mettre en garde les internautes et les alerter sur l’importance de se faire vacciner.

«C’est un débat délicat en ce moment et sachez que je ne jugerai absolument personne, je vous écris juste ce petit texte pour vous dire de prendre soin de vous, et des autres… faites attention … les vacances arrivent et croyez moi que de rester cloué au lit pendant que tous s’amusent c’est très déprimant ! Vous pouvez vous amuser et faire la fête en respectant au maximum les gestes barrières, je regrette de ne pas avoir fait attention le soir de mon anniversaire, je regrette d’avoir pris ce virus à la légère, écrit encore Capucine Anav… j’ai eu énormément de témoignages de personnes atteintes et qui souffrent le martyr ! Je pense très fort a eux !»