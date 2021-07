Cannes : Bella Hadid a fait sensation avec sa tenue aussi osée que glamour

La vie personnelle de Drake est généralement gardée secrète. En fait, les gens n’ont pas appris qu’il avait eu un enfant avec l’ancienne actrice de porno soft Sophie Brussaux jusqu’à ce que Pusha T lance «L’histoire d’Adidon» en 2018, l’accusant d’être un père mauvais payeur.

Mais jeudi soir (8 juillet), le journaliste d’ABC Chris Cristi a révélé le rendez-vous de M. Certified Lover Boy avec Johanna Edelburg dans un Dodgers Stadium vide à Los Angeles. Le couple a été photographié en train de profiter d’un troisième dîner de base avec un bar privé.

Selon TMZ, ce n’est pas la première fois que Drake élimine Edelburg. Ils se fréquenteraient depuis des mois et Drake a été le mentor de son fils Amari Bailey, un prodige du basket-ball et un espoir de premier plan.

L’artiste multi-platine aurait donné des conseils à Bailey sur des sujets tels que la célébrité, l’argent, le basket-ball et la vie en général.

Les rumeurs d’une romance florissante entre Drake et Johanna Edelburg ont commencé le mois dernier après avoir été aperçues en train de traîner lors d’un match de basket-ball au lycée de Sierra Canyon.

Le fils de LeBron James, Bronny, a rejoint la liste en 2019 et Drake s’est présenté pour soutenir James et son fils. Drake a rencontré Bailey, qui joue dans la même équipe, et ils avaient apparemment de bons rapports. Mais les fans ont rapidement déterminé que Drake avait une arrière-pensée après avoir vu une vidéo d’Edelburg à côté de Drake.

Drake et son fils Adonis ont assisté à la finale de basket-ball masculin de la division Southern Open de la California Interscholastic Federation-Southern Section (CIS) le 11 juin avec LeBron James et ses coéquipiers de championnat JR Smith et Jared Dudley.