CAN : «Je n’aurai pitié de personne… jusqu’à la mort» dixit un charlatan à Sadio Mané

Selon un média, le joueur algérien Riyad Mahrez, ainsi que l’Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané sont menacés.

«Je n’aurai pitié de personne qui empêcherait le Cameroun de remporter la Coupe d’Afrique des nations, d’autant plus que le tournoi se déroule sur notre terre… Je conseille vivement Mohamed Salah, Riyad Mahrez et Sadio Mané de ne marquer aucun but contre l’équipe nationale du Cameroun, puisque j’ai en ma possession des photos personnelles d’eux en plus de leurs chaussettes de sport, et la punition sera sévère, elle peut aller jusqu’à la mort», a déclaré le charlatan camerounais.

«J’ai la capacité d’exploiter les forces du mal, de pratiquer des rituels vaudous et d’utiliser des queues de rat, des cervelles d’hyène et du lait de mouche pour préparer mes mélanges magiques miraculeux», a-t-il ajouté.