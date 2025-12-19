CAN 2025 : Davido et French Montana attendus au concert d’ouverture à Rabat

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 s’ouvrira samedi à Rabat avec un concert réunissant plusieurs artistes internationaux. Davido figure parmi les noms annoncés pour cette soirée d’ouverture, aux côtés de French Montana, de la chanteuse marocaine Douaa Lahyaoui, ainsi que de Says’z et Lartiste.

Le concert aura lieu à la Fan Zone Olm Souissi. L’accès sera limité aux supporters munis d’une carte de supporter et d’un billet pour le match d’ouverture, ont indiqué les organisateurs.

Davido est un habitué de ce type de rendez-vous. L’artiste nigériane s’était déjà produit lors de la cérémonie d’ouverture de la CAN 2017, ainsi qu’à l’occasion du tirage au sort de la Coupe du monde 2022 à Doha. Il avait également participé à la cérémonie des PFA Awards en 2023.

Sur le plan sportif, la phase finale de la CAN 2025 débutera le même jour avec la rencontre entre le Maroc, pays hôte, et les Comores, au stade Prince Moulay Abdallah.