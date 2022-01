CAN 2022 : Shéyi Adebayor est-il content d’être un spectateur?

Le Cameroun et la légende du football africain Samuel Eto’o Fils espèrent toujours qu’un jour, des joueurs sélectionnés du continent africain pourront remporter la prestigieuse Coupe du monde.

Avant cela, la meilleure performance de l’Afrique était encore en quarts de finale, et le Cameroun, le Sénégal et le Ghana avaient déjà atteint cet objectif. Cependant, Eto’o estime que l’Afrique a plus de talents que l’Europe.

La Coupe du monde 2022 aura lieu au Qatar. Avant l’échéance mondiale, le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) Samuel Eto’o Fils a été interviewé par The Athletic.

L’ancien attaquant de Barcelone pense qu’un jour, une équipe africaine remportera le plus grand match de football au monde.

«Je ne comprends pas pourquoi ils disent qu’un pays africain ne peut pas gagner une Coupe du monde. C’est l’une des choses les plus faciles à faire. Gagnez juste quelques matchs. C’est impossible ? Malgré les nombreuses difficultés, ce n’est pas impossible. En Afrique, il y a plus de talents qu’en Europe, le fait est que les Européens continuent de s’améliorer. C’est quelque chose que nous savons et que nous apprenons», a déclaré Samuel Eto’o.

Samuel Eto’o est également revenu sur le cas de l’ancien international camerounais Roger Milla, qui «amené le rêve en Afrique» et a réalisé une performance inédite lors de la Coupe du monde 1990 en Italie.

Aujourd’hui, des joueurs comme Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mané ou Riyad Mahrez ont reçu le flambeau.

Cependant, la meilleure performance de l’équipe africaine dans la phase finale de la Coupe du monde reste les quarts de finale. En fait, le Cameroun a été le pionnier de cet exploit en 1990, suivi du Sénégal, détenu au Japon et en Corée du Sud en 2002 par El Hadji Ousseynou Diouf.

Lors de la seule Coupe du monde organisée sur le continent africain en 2010, le Ghana avait également atteint les quarts de finale.

Sans le penalty manqué de l’attaquant Gyan Asamoah contre l’Uruguay, le Ghana n’était pas loin de s’inviter.

La Coupe du monde s’est déroulée en Afrique du Sud du 11 juin au 11 juillet 2010. L’équipe espagnole a remporté le championnat.