CAN 2022 : le Nigeria est qualifié pour huitièmes

L’entraîneur des Eléphants de Côte d’Ivoire Patrice Beaumelle s’est prononcé sur la victoire de son groupe. Pour rappel, Max Gradel et ses coéquipiers ont remporté 1-0 leur première rencontre en Coupe d’Afrique des nations face à la Guinée Equatoriale.

Beaumelle décrie le manque de jeu collectif des Eléphants de Côte d’Ivoire

Voici les premiers mots du sélectionneur ivoirien Patrice Beaumelle après le match Côte d’Ivoire-Guinée équatoriale.

«On va retenir les trois points, la victoire et une très bonne entrée en matière, les 10-15 premières minutes où les intentions étaient très bonnes, la simplicité, la fluidité, un travail collectif. (…) Après, on a toujours ce petit défaut de retomber dans nos travers, de penser qu’on peut faire la différence tout seul, de se servir à chaque fois du collègue pour y aller seul, c’est ce qui me déplait un petit peu (…).

Je pense qu’on doit encore jouer plus simple. Je pense que par moment, j’ai l’impression qu’ils veulent justement trop faire du petit jeu. Et en Afrique, c’est souvent de l’impact, l’intensité, il fait chaud. On ne peut pas toujours pratiquer le même football qu’en Europe. Je vais insister, jusqu’à ce que j’y arrive.

Je veux plus de simplicité. Et je vais y perdre ma voix, mais ce n’est pas grave. Si ces joueurs-là, de grand talent, arrivent à mettre de la simplicité, je pense qu’on peut être plus efficaces.»