CAN : 2021 / l’attaquant égyptien Mohamed Salah testé positif au Covid-19 ? La Toile s’enflamme

Alors que l’Egypte doit affronter le Cameroun, jeudi, pour le compte de la deuxième demi-finale de la CAN, des informations circulent sur la Toile faisant état que Mohamed Salah a été testé positif au Coronavirus. Dans des pays comme le Sénégal, la Toile s’enflamme.

L’attaquant égyptien Mohamed Salah, porte-étendard des Pharaons qui comptent beaucoup sur son génie pour s’extirper du guêpier camerounais, jeudi, a-t-il été testé positif au Coronavirus ?

C’est l’information qui est distillée sur la Toile et qui a déclenché une polémique, notamment au Sénégal où les Lions sont aussi qualifiés en demi-finale de cette 33ème Coupe d’Afrique des Nation. Si pour le moment, rien d’officiel sur cette information, le mercure monte sur Internet.

«Le Cameroun est la seule équipe où tous les joueurs ont été testés négatifs depuis le début de la CAN. Inadmissible. Alors le Comores ont eu 12 cas de Covid y compris le gardien. Nous voulons la CAN avec honneur, de grâce», a lancé un internaute du nom de Yeup.

«Si cette nouvelle information concernant Mohamed Salah est vraie, je peux jurer que c’est un complot pour réduire l’équipe d’Egypte face au Cameroun et ce sera valable pour les prochains adversaires du Cameroun. Nous voulons une CAN juste et transparente. Que les meilleurs gagnent», a indiqué un autre internaute.

«Laissez le Cameroun tranquille. Le problème c’est la CAF sinon le Cameroun a fait ce qu’il a á faire. Pour des rumeurs, on ne va pas perdre notre temps. Notre équation a pour inconnue Burkina Faso. Laissons l’Egypte et le Cameroun se gérer entre eux (12 CAN entre les 2 nations).

On s’occupera de disserter sur le vainqueur quand on passera notre obstacle. L’Egypte n’a besoin de personne pour gérer l’équation Cameroun. Me si le Cameroun leur fait des sales coups, ce serait de bonne guerre connaissant la réputation de l’Égypte sur le continent. Que le meilleur gagne», a lancé un autre internaute, visiblement sénégalais.

«Honnêtement si cela s’avère véridique alors la ça devient vraiment une farce de mauvaise augure et honte à la CAF et aux Camerounais. Il est impossible que Salah soit le seul à avoir chopé le virus donc comme disaient beaucoup de personnes, ces tests sont juste une arme pour permettre à l’équipe organisatrice de remporter sa CAN», accuse, pour sa part Jackson.