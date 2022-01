CAN 2022 : l’arbitre Janny Sikawze transporté à l’hôpital après le match d’hier

La vidéo d’un groupe de strip-teaseuses en pleine séance de prière avant de commencer leur activité est devenue virale sur la toile.

Dans la vidéo, on peut voir trois femmes qui se tiennent la main et prient pour confier leur journée à Dieu. On peut entendre l’une d’elles demander à Dieu de faire en sorte que les hommes leurs donnent de l’argent.

Elles ont également demandé le pardon pour leurs péchés.