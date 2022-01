CAN 2022 (Groupe C) : Sofiane Boufal le sauveur du Maroc

Les Lions de l’Atlas du Maroc sont venus à bout des Black Star du Ghana (1-0), ce lundi 10 janvier, au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé. L’unique but de cette rencontre a été marqué par le Marocain Sofiane Boufal, qui a bien exploité une erreur ghanéenne pour offrir la victoire aux siens dans les dernières minutes. Une victoire aux forceps, mais qui fait du bien aux Lions de l’Atlas.

Le premier match du groupe C de cette 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, Maroc / Ghana, a tenu toutes ses promesses. Même si cette rencontre n’a pas été aussi spectaculaire, les deux équipes se tenaient en respect jusque dans les dernières minutes de jeu. Le salut des Lions de l’Atlas est venu à la 83ème minute, sur un but de son ailier Sofiane Boufal.

Alors qu’Aboukhlal se démenait dans la surface pour sortir de la tenaille, Thomas Partey a dévié le ballon vers Sofiane Boufal. Ce dernier n’avait plus qu’à mettre le cuir dans le but adverse. Ce premier match a été très difficile pour le Maroc comme on pouvait déjà l’imaginer, mais à l’arrivée, Achraf Hakimi et sa bande se sont imposés dans cette rencontre contre des Black Stars.

En attendant, la rencontre Comores / Gabon, les Lions de l’Atlas s’installent en tête du groupe C avec 3 points.

Feuille de match

Groupe C

Lundi 10 janvier 2022

Stade Ahmadou Ahidjo (Yaoundé)

Maroc / Ghana 1-0

But

Sofiane Boufal (83’)

Avertissements

Maroc : Adam Masina (22’)

Ghana : Alexander Djiku (17’)

Arbitres, Joshua Bondo (Botswana), assisté de Souru Phatsoane (Lesotho) et James Frederick (Seychelles). 4ème officiel : Dahan Beida (Mauritanie).

Équipes

Maroc : Yassine Bounou – Nayef Aguerd, Adam Masina, Samy Mmaee – Achraf Hakimi, Romain Saïss (Cap. ), Azzedine Ounahi (90’ Sofyan Amrabat), Selim Amallah – Zakaria Aboukhlal (90’ Soufiane Rahimi), Sofiane Boufal, Imran Louza (78’ Tarik Tissoudali). Coach : Vahid Halilhodzic (Bosnie)

Ghana : Joe Wollacott – Andy Yiadom, Alexander Djiku, Daniel Amartey, Abdul-Rahman Baba – Kamaldeen Sulemana (86’ Daniel-Kofi Kyereh), Iddrisu Baba Mohammed, Thomas Partey (90’+1 Richmond Boakye) – Andre Ayew (Cap. ), Jordan Ayew (86’ Benjamin Tetteh), Joseph Paintsil (86’ Issahaku Abdul Fatawu). Coach : Milovan Rajevac (Serbie).