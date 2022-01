CAN 2022 : Cap-Vert / l’Éthiopie, Maroc / Ghana et Comores / Gabon, les matchs du jour

Le Cameroun assure l’essentiel en l’emportant aux forceps devant le Burkina Faso, grâce un doublé sur penalty de Vincent Aboubakar (40’ et 45’+3), ce dimanche soir, au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Pourtant, les Etalons avaient cueilli à froid les Lions Indomptables, devant leur public, suite au but de Gustavo Sangaré (24’). Mais, les Camerounais ont réussi à inverser la tendance et gagner le match.

Envoyé spécial au Cameroun

En bon capitaine, Vincent Aboubakar n’a pas perdu ses nerfs, après l’ouverture du score par Gustavo Sangaré en faveur du Burkina Faso, à la 24ème minute de jeu.

Un but qui avait complètement refroidi les milliers de supporters camerounais qui avaient effectué le déplacement, ce dimanche 9 décembre, au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, pour venir encourager les siens lors de cette rencontre inaugurale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations.

Buteur à deux reprises sur des penalties (40’ et 45’+3), Vincent Aboubakar a brillé et aurait même pu voir triple sans un léger hors-jeu (59’). Cerise sur le gâteau, en plus de la victoire finale des Lions Indomptables, devant leur public, Vincent Aboubakar a été élu homme du match. «Le plus important ce soir était la gagne et nous l’avons fait. Maintenant, il faut continuer le travail, le chemin est encore long», a-t-il indiqué à l’issue de la rencontre.

Dans quelques minutes, l’Éthiopie affrontera le Cap-Vert (19h00 GMT), toujours pour le compte de la 1ère journée dans le groupe A basé à Yaoundé.