CAN 2021 : Vincent Aboubakar remporte le trophée de meilleur buteur de la compétition

L’élimination du Cameroun par l’Egypte lors des séances de tirs au but passe véritablement mal chez les Camerounais.

En témoigne la mine de Samuel Eto’o lorsque le dernier tireur camerounais, Clinton N’Jie, a raté le cadre.

Toute la nation camerounaise n’attendait qu’une seule chose : remporter la coupe à domicile.

Mais contre toute attente, les Lions Indomptables s’arrêtent en demi-finale après un match âprement disputé face aux Pharaons.

Après cette élimination, la rivalité et les chambrages entre les Camerounais et les Ivoiriens ont repris de plus belle, et même Carmen Sama s’y est mise.

L’ex de DJ Arafat a lâché une pique pour Samuel Eto’o en ces termes : «Samuel Eto’o refuse de partir à la maison. Il dit qu’il préfère passer la nuit au stade».