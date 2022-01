CAN 2021 – Serge Beynaud : «Toi tes dents on dirait coton tige la», a lancé Ariel Sheney

La Côte d’Ivoire s’est inclinée face à l’Egypte hier en 8ème de finale après une séance de tirs au but. Une défaite qui reste encore indigeste pour beaucoup d’Ivoiriens. Une vive tension sur internet a fait naître une nouvelle guerre médiatique entre deux chanteurs ivoiriens à savoir Serge Beynaud et Ariel Sheney.

Les éléphants de Côte d’Ivoire terminent la course à mi-parcours de la Coupe d’Afrique des Nations. Les Pharaons d’Egypte sont par conséquent qualifiés pour les quarts de finale. Une défaite certes douloureuses, mais, les Ivoiriens saluent tout de même la bravoure de leurs pachydermes.

Peu après la séance des tirs au but, la toile s’est carrément revêtue de l’actualité. Les commentaires et réactions autour de la rencontre ont très vite fusé.

Ariel Sheney quelque peu déçu, s’est directement attaqué à Serge Beynaud dans sa toute première publication en fin de match. Il a traité son confrère de la musique de lâche pour avoir fait une publication qu’il juge dévalorisante pour l’équipe nationale.

«Toi t’es juste un gros lâche» a lancé Ariel Sheney.

A serge beynaud de riposter à son tour via des propos à la hauteur de l’attaque. Il accuse même Ariel Sheney d’avoir porté malheur aux Eléphants pour avoir enregistré une chanson à leur honneur.

«Toi tes dents on dirait coton tige la. tu es allé chanter Eléphants comment on va pas perdre avec ton son qui sent la», a rétorqué le boos de Star Factory Music.

Il s’est ainsi ouvert une série de publications des plus injurieuse ou agressives les unes que les autres. Ariel Sheney pour sa part, considère les faits comme une sorte de déclaration d’une nouvelle tempête médiatique comme vous pouvez le voir sur la capture ci après.