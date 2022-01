CAN 2021 : Max Gradel a adressé un message émouvant à son père, après son but

Pari réussi pour la Côte d’Ivoire avec son entrée en jeu lors de son premier match contre la Guinée Equatoriale. 1 but à zero. But inscrit par Max Gradel, à la 6ème minute de la première mi-temps. Après son sacre, Max Gradel a adressé un message émouvant à son père au micro de CANAL+.

Les éléphants de Côte d’Ivoire ont brillé par une victoire face à la Guinée Equatoriale mercredi 12 janvier au Cameroun. Une victoire certes moins méritée selon les experts du ballon rond, mais toutefois, bénéfique pour la Côte d’Ivoire. Les éléphants ont en effet conservé un but inscrit par le capitaine de l’équipe, MAX Gradel.

Endeuillé par le décès de son père quelques jours avant le début de la CAN, l’ailier promettait de rendre hommage à son géniteur en inscrivant son tout premier but à cette rencontre. Juste après son but, le joueur fondait en larmes à la réalisation de ce bel hommage. Soutenu par ses coéquipiers, Max Gradel retourne très vite à son poste pour le reste de la rencontre.

Interrogé sur ce sacre, peu après le coup de sifflet final de l’arbitre, Max Gradel avançait ceci : «je dédie cette victoire et ce but à mon défunt père. C’est vrai que ça n’a pas été facile. J’ai fait ce que j’avais à faire, pour lui, qu’il soit fier de moi, pour mon pays surtout la Côte d’Ivoire. Dans ces moments difficiles, tous les ivoiriens se sont unis comme un seul homme pour me soutenir. Cela m’a donné de la force pour pouvoir accomplir ma tâche aujourd’hui. J’espère qu’ils sont contents de la prestation de toute l’équipe aujourd’hui».

S’agissant du match en question, Max Gradel s’est dit fier d’une première victoire pour sa troupe malgré une équipe adverse très déterminée. «On savait que ce serait difficile, un match n’est pas gagné d’avance. La Coupe d’Afrique c’est ça ! Toutes les équipes se valent. Depuis le début de la compétition on voit que même les équipes favorites ont du mal à gagner. Il ne faut pas faire de calcul, ça fait 3 points, on continue d’avancer» a fait savoir le capitaine des éléphants.

La Côte d’Ivoire devient ainsi, première de sa poule en cumulant trois points. Les éléphants discuteront leur deuxième match de poule dimanche 16 janvier face à la Sierra Leone.