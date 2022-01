CAN 2021 : Les Eléphants en plein préparatif pour affronter la Sierra Leone

Les éléphants de Côte d’Ivoire sont à 90 minutes d’une qualification pour les 8e de final de la 33e édition de la CAN 2021 (Coupe d’ Afrique des Nations) au Cameroun. Patrice Beaumelle et ses poulains sont actuellement en tête de la poule E avec 3 points.

CAN 2021 : Les Eléphants de Côte d’Ivoire à 90 mn d’une qualification pour le second tour

Serge Aurier et ses coéquipiers affrontent cet après-midi la Sierra Leone dans le cadre de la deuxième journée de la CAN 2021 au Cameroun. Une victoire des pachydermes ivoiriens serait synonyme d’une qualification pour le second tour de la compétition.

Patrice Beaumelle et ses poulains auront fort à faire face à une équipe sierra léonaise combative qui a réussi à tenir en échec l’ Algérie, tenant du titre, lors de la première journée. Les oppositions entre la Côte d’Ivoire et la Sierra Leone, faut-il le rappeler, ont été souvent tendues. Leur deux dernières confrontations se sont soldées par des matches nuls (0-0, en 2015 et 1-1, en 2016), en éliminatoires de la CAN.

Cinq ans plus tard, le capitaine Serge Aurier, Serey Dié ou encore Max Alain Gradel retouvent une équipe sierra léonnaise qui n’a rien perdu de sa combativité en phase de poule de la CAN. La première sortie des poulains de l’entraîneur Jhon Keister face à l’Algérie, champion en titre, a montré les progrès réalisés par le football Sierra-Leonais.

«Une fois de plus, je pense que ce sera un match difficile. Nous jouons contre une des meilleures équipes du continent. Après 25 ans d’absence, nous revenons. Nous sommes conscients que ce sera difficile mais comme je dis toujours, un match, c’est un jour à la fois», a déclaré avec modestie Jhon Keister, l’entraineur sierra leonnais.

Mais le selectionneur ivoirien ne veut à en aucun cas se laisser surprendre. «L’équipe de la Sierra Leone défend en bloc pour prendre l’adversaire en contre. Elle joue sans le ballon et va à l’essentiel. Dans leur schéma, ils se préparent à souffrir. C’est dans leur ADN», a analysé le selectionneur ivoirien.

La stratégie de Beaumelle pour franchir l’étape sierra-léonaise

Les Éléphants de Côte d’Ivoire ont leur idée pour contourner le piège mis en place par le coach anglais. Patrice Beaumelle a tiré les leçons de sa première sortie contre les Équato-guinéens.

Lors de la séance d’entraînement le vendredi 14 janvier, l’entraîneur des pachydermes et son staff ont insisté sur le jeu en mouvement en phase offensive et les replis défensifs rapide en cas de perte du ballon. Jouer vite et faites courir le ballon face aux grands gabarits sierra-leonais.

Pour ce match, Patrice Beaumelle va redistribuer les cartes dans son équipe. Notamment, en défense où le retour de Serge Aurier va contraindre Digbo Maïga à patienter sur le banc. Wilfried Zaha auteur d’une belle rentrée contre la Guinée Équatoriale a également des chances de débuter en attaque.

Tout a été mis en œuvre pour que les Éléphants de Côte d’Ivoire rejoignent dès ce dimanche, le Nigéria, le Maroc et le Cameroun dans la liste des équipes déjà qualifiées pour le deuxième tour avant la dernière journée de la phase de poule.