CAN 2021 : l’avertissement choquant de Samuel Eto’o à Fally Ipupa

Le chanteur congolais Fally Ipupa a fait une grande prestation lors de la cérémonie d’ouverture de la CAN Cameroun 2021. Mais avant de monter sur scène, Samuel Eto’o lui a interdit de dire quelque chose.

Dans une vidéo qui circule sur la toile, on voit Samuel s’entretenir avec Fally juste avant son show devant le président de la République. Au cours de leur échange, le Congolais propose au président de la Fécafoot de lui faire une dédicace lors de sa prestation : «Tout à l’heure je vais dire dans le stade : faites du bruit pour le président Samuel Eto’o», suggère Dicap La Merveille.

Mais Eto’o a opposé une fin de non-recevoir à cette demande, estimant qu’il n’est digne des honneurs devant le chef de l’Etat : «non, non s’il te plait ne me met pas dans les problèmes ! Ne me cherche pas de problème, Il n’y a qu’un seul président ici au pays et il est là aujourd’hui», a-t-il recadré.

L’amitié de Samuel Eto’o et de Fally Ipupa n’est plus un secret pour personnes. On a plusieurs fois vu les deux personnalités ensembles. Et selon plusieurs sources, la présence de l’aigle à la cérémonie d’ouverture de la CAN était sous l’invitation du président de la fédération camerounaise de football.