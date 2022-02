CAN 2021 : «Je devrais coûte que coûte amener cette coupe au peuple sénégalais», Aliou Cissé

Vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, l’attaquant sénégalais Sadio Mané s’est ouvert sur le «pacte de silence» avec son coéquipier à Liverpool, l’Égyptien Mohamed Salah.

Le Lion de Bambali a partagé ses réflexions sur le prochain duel face à l’Egypte, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Deux chocs inédits très attendus par les férus du ballon rond, même si le Sénégal part avec un ascendant psychologique devant son adversaire égyptien.

Le Sénégal de Sadio Mané a remporté son tout premier sacre en Coupe d’Afrique des Nations, en venant à bout de l’Égypte de Mohamed Salah, en finale (0-0, tab 4-2). Bien qu’il ait raté un penalty au début du match (7’), la star sénégalaise a réussi le dernier penalty lors de la séance des tirs au but, qui a permis à son équipe de monter sur le toit de l’Afrique.

Mais, avant la cérémonie de couronnement, Sadio Mané a été vu en train de consoler son coéquipier de Liverpool, Mo. Salah, qui semblait dévasté par la défaite des Pharaons.

S’adressant à la chaîne YouTube Que Golazo, Sadio Mané a évoqué ses réflexions sur le prochain choc avec l’Egypte, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

«Mo Salah et moi n’en parlons même pas (matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022, ndlr). Je pense encore à ma Coupe d’Afrique, mais c’est aussi un match important qui compte beaucoup pour moi et mon peuple. Ce serait bien si parvenons à nous qualifier et nous ferons tout pour le faire. C’est très important pour moi, mes coéquipiers et mon pays, car c’est une compétition et qui est un rêve pour tout joueur de football», a déclaré Sadio Mané.

La star sénégalaise a par ailleurs rappelé les derniers souvenirs de la Coupe d’Afrique des Nations, révélant ce qu’il avait dit à Mohamed Salah et Mohamed Abou Gabal, plus connu sous le nom de «Gabaski», avant de rater le penalty en début de la finale. «Nous avons échangé avant que je ne rate le penalty. Il (Salah) a dit : «pourquoi es-tu venu voir le gardien de but ?».

J’ai répondu : «parce que tu lui as parlé et je suis sûr que tu vas tenter de jouer au plus fin, donc je te suis dans ce jeu». Je l’ai vu parler et je suis sûr qu’il ne disait pas grand-chose, donc c’était bien de le secouer de la sorte …Nous en parlions hier et en rions, c’était assez drôle», a ajouté Sadio Mané.