CAN 2021 : «J’attendrai aussi ceux qui viendront chez moi au Cameroun», Mani Bella

L’année 2021 a été riche en en actualités people notamment pour le couple Kanye West et Kim Kardashian, chacun des conjoints fait désormais cavalier seul en 2022 avec de nouveaux compagnons.

S’il y a un fait qui s’est retrouvé dans toutes les rubriques et autres magazines «people», c’est bien le divorce du couple le plus célèbre du monde : Kim Kardashian et Kanye West. En février, après sept ans de mariage et quatre enfants, la star américaine de téléréalité a officiellement demandé le divorce au rappeur et entrepreneur.

Depuis, la maman de 41 ans a retrouvé l’amour dans les bras de l’humoriste et comédien Pete Davidson, l’ex-compagnon d’Ariana Grande.

De son côté, Kanye West et Julia Fox forment le couple «Juliye» ! L’actrice a attribué à leur couple un nouveau surnom. Moins d’un mois après l’officialisation de leur romance, Ye et Julia fileraient déjà le parfait amour.

Le rappeur et créateur de mode a cessé les supplications envers son ex-femme Kim Kardashian et écrit un nouveau chapitre de sa vie amoureuse avec Julia Fox. D’ores et déjà, l’actrice a baptisé leur couple d’un adorable surnom…

«Jelena» (Justin Bieber et Selena Gomez), «Brangelina» (Brad Pitt et Angelina Jolie), «KimYe» (Kim Kardashian et Kanye West)… Les fans de couples de stars s’amusent à leur attribuer des surnoms ! Julia Fox et Ye n’échappent pas à la tradition.

L’actrice s’est chargée elle-même du choix de leur nom et l’a dévoilé dans sa story Instagram du lundi 24 janvier 2022 : la jolie brune a simplement combiné les prénoms Julia et Ye, pour former «Juliye».

Ye et Julia sont en couple depuis le début du mois de janvier 2022. Ils ont rapidement officialisé leur romance, notamment en posant sur une série photo publiée par le magazine de mode Interview. Julia avait accompagné leur édito torride d’un petit texte, dans lequel elle racontait sa rencontre avec Ye et leurs premiers rencards.

Julia Fox, la femme des milliardaires

Leur relation a été confirmée par la comédienne dans un entretien pour «Interview Magazine» au début du mois. Elle expliquait alors que leur rencontre était un coup de foudre lors de la soirée du Nouvel An.

Ils s’étaient ensuite revu pour un dîner en tête-à-tête à New York. «Ye a réalisé toute une séance photo pour moi pendant que les gens dînaient ! Tout le restaurant a adoré ça et nous a encouragés pendant que ça se passait», avait raconté Julia Fox. Mais alors, cette idylle naissante est-elle vraiment sincère du côté de la jeune femme ?

Beaucoup de rumeurs affirment que Julia Fox serait en couple avec Kanye West dans le but de profiter de sa notoriété et de son argent.

L’actrice a tenu à répondre à ces accusations dans un épisode du podcast «Forbidden Fruits», sorti ce vendredi 21 janvier et relayé par «People» : «C’est drôle parce que je reçois toute cette attention, mais je m’en fiche vraiment.» Elle poursuit : «Les gens disent des choses comme» Oh, tu n’es là que pour la gloire, tu es là pour le statut, tu es là pour l’argent.

Chérie, je suis sortie avec des milliardaires toute ma vie d’adulte, restons réalistes. Selon elle, tout ce qui l’importe est la création artistique, son métier d’actrice, le fait de «d’apporter quelque chose au monde». Elle conclut en riant : «regardez mon film, lisez mon livre. C’est plus excitant pour moi maintenant, que d’avoir des yeux rivés sur moi. Je m’en fous.»