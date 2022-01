CAN 2021 / Ghana éliminé, Asamoah Gyan se met en colère

C’est un nom qu’on avait fini par oublier, ou presque. Marcelo Bechler l’a remis au goût du jour lundi soir. Le journaliste brésilien qui s’était rendu célèbre en annonçant en premier le transfert de Neymar au PSG a révélé des contacts entre le FC Barcelone et Oscar.

Désormais âgé de 30 ans, le milieu offensif brésilien avait défrayé la chronique en quittant Chelsea pour le Shanghai Port en 2017. Avec à la clé, un transfert de 60 millions d’euros, record qui tient toujours sur le marché asiatique. Depuis son départ, il avait quasiment disparu des radars en Europe.

D’après les informations de Marcelo Bechler, correspondant de TNT Sports et Rádio Itatiaia, le club catalan aurait déjà approché l’ancien milieu offensif de Chelsea, Oscar.

«Le manque de visibilité du championnat chinois sur le Vieux Continent explique en partie pourquoi Oscar est quasiment retombé dans l’anonymat. Si l’ancien meneur des Blues est sorti de la scène internationale, c’est aussi parce qu’il n’a plus jamais été convoqué en sélection brésilienne depuis son départ de Premier League. Sa dernière convocation sous le maillot auriverde remonte à octobre 2016, pour des rencontres de qualification au Mondial 2018 face à la Bolivie et au Venezuela. Et sa dernière apparition à novembre 2015, avec une entrée en fin de match face au Pérou» explique Marcelo Bechler.

Titulaire indiscutable de la Seleçao lors de la Coupe du monde 2014, deux fois champion d’Angleterre et vainqueur de la Ligue Europa avec Chelsea, club avec lequel il a signé 38 buts et 37 passes décisives en 203 matches toutes compétitions confondues, Oscar s’est imposé comme l’un des joueurs majeurs de la Ligue chinoise depuis 2017.