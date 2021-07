Camila Cabello dévoilera bientôt le successeur de son dernier disque «Romance»

Camila Cabello dévoilera bientôt un nouvel album intitulé «Familia». La chanteuse américaine a effectivement révélé qu’elle sortira ce nouveau disque cette année, ce après avoir récemment sorti son nouveau single «Don’t Go Yet». Elle n’a pas encore donné de date précise.

En conversation avec Zane Lowe pour Apple Music, la jeune star a expliqué que le titre «Familia» lui est venu après avoir passé beaucoup de temps avec sa famille durant la pandémie.

«Je veux être encore plus avec ma famille car ça me rendrait très heureuse» a-t-elle confié. «Ça embellirait ma vie et c’est ce dont je voulais parler dans cet album.»

Quant à son nouveau single, Camila a admis qu’elle s’est sentie plus proche de ses racines grâce à lui et a trouvé un certain sens de liberté. «Niveau mélodie et son, «Don’t Go Yet» parle juste de liberté» a-t-elle déclaré.

«Être à Miami pendant si longtemps et avoir ma famille à mes côtés, parler espagnol, m’a donné l’impression d’être de retour chez moi. Je pense que mes racines sont plus profondes que je ne le pensais, et cet album en est la manifestation. Le nom de mon album est “Familia”.»

Par ailleurs, le compagnon de Camila, Shawn Mendes, a récemment admis que sa chérie l’avait aidé à prononcer quelques vers en espagnol sur le remix du morceau «Kesi» de Camilo.

«Tout le monde n’a pas une petite amie cubano-mexicaine qui s’assoit avec vous en studio pour s’assurer que vous dites chaque mot parfaitement» a confié Shawn au micro d’Apple Music 1.

«Elle était genre : “Si tu vas faire ça, tu dois le faire bien. Tu ne peux pas mal prononcer ces mots.” Ça m’a pris des heures de bien prononcer les mots. Je ne pouvais pas tout gâcher… Je me souviens qu’il y avait un mot et je me suis dit : “Je pense que ça va”, et elle a dit : “Ce n’est pas bien…” J’étais là : “OK, ce n’est pas bien. Je te crois.»