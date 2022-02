Cameroun : Vincent Aboubakar laisse un message fort à ses coéquipiers

Le Cameroun a été défait jeudi par l’Egypte au stade des demi-finales (0-1, 3-1 tab). Vicent Aboubakar s’est offert une polémique après la rencontre.

Au micro de Canal +, le Capitaine des Lions Indomptables a notamment tancé ses coéquipiers en ces termes : «Aujourd’hui, chacun voulait montrer ce dont il est capable. Du moment que chacun essaye de faire ce qu’il veut, on passe à côté. Et le résultat, il est là aujourd’hui. Chacun pense à lui et ça nique tout.»