Cameroun : le chanteur Tenor remis en liberté provisoire

Le médium Aziz 47, bien connu en Côte d’Ivoire, s’est adressé à Carmen Sama, la veuve de DJ Arafat, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Se disant un fan de DJ Arafat, le féticheur Aziz 47 dit ne pas apprécier les nombreuses apparitions de la mère de la petite Rafna sur la toile.

A l’instar de plusieurs observateurs, Aziz 47 juge l’attitude de Carmen Sama à exposer sa nudité ou son corps sur la toile, comme une insulte en la mémoire du Beerus Sama et de ses fans.

«Aujourd’hui, tu as des gombos (activités) grâce au nom de Dj Arafat, tu as des personnes qui te soutiennent grâce à au nom de Dj Arafat. Ce nom-là , tu dois le préserver (…) Ce dans quoi tu es là, je ne suis pas d’accord.

La vie que tu mènes, les photos que tu postes, sache que personne n’est jaloux de toi, mais quand tu es avec des gens et que tout le monde te dit ce que tu fais n’est pas bon, il faut arrêter (…) Moi je suis féticheur, je te dis, tes trucs là, il faut arrêter», a lancé Aziz 47.

Puis d’ajouter: «Retiens que ton mari est mort de manière atroce, il est mort par accident … Donc pour sa mémoire, il y a des choses que tes camarades font que tu ne dois pas copier (…) Il y a des femmes riches qui vont passer leurs vacances à Dubai mais qui ne viennent pas s’exposer sur la toile.

Si tu as décidé de faire du mannequinat ou devenir chanteuse, dis-nous. Comme ça, nous, on saura que c’est ton travail. Mais tant que tu ne le fais pas, et que tu viens t’exiber sur la toile, ça serait manquer de respect à la mémoire de Dj Arafat et à nous les chinois (fans d’Arafat)».

Poursuivant, Aziz 47 a demandé à Carmen Sama d’éviter de se mettre en conflit avec la mère de son défunt mari. «Il faut respecter la mère de ton défunt mari, Tina Glamour. Tu savais comment elle était et puis, tu es allé marier son fils. Donc, arrange toi pour être en de bons termes avec elle», a-t-il prévenu, rapporte Afrique-sur7.