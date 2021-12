Cameroun : la liste des joueurs de Ligue 1 est en fin disponible pour la CAN 2022 

Reconnu en tant qu’un meilleur joueur, l’attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah n’a jamais cessé d’étonner son monde. La suite vous détaillera tout.

Hier lors de la 17e journée de Premier League, le Pharaon a inscrit le deuxième but du club (3-1, 25 minutes) face à Newcastle, il vient d’établir deux nouveaux records. Cela fait de lui le deuxième joueur du PL à marquer 15 matchs consécutifs après Jamie Vardy. Salah est également devenu le premier joueur de Liverpool à jouer contre Newcastle pendant cinq saisons consécutives.

Mohamed Salah, actuellement meilleur buteur et assistant de Premier League (15 buts et 9 passes décisives), vient d’établir deux nouveaux records. Après le deuxième but de Liverpool (3-1, 25 points) contre Newcastle hier (16 décembre), le Pharaon a renversé la deuxième position de Premier League après Jamie Vardy de Leicester City en 2015, joueur de Ligue, inscrit 15 matchs consécutifs.

Il est également le premier joueur de Liverpool à jouer contre Newcastle pendant cinq saisons consécutives. Mieux encore, Mohamed Salah est également décisif en UEFA Champions League. Dans ce match, il a inscrit 7 buts en 6 matchs.

En début de saison, les joueurs égyptiens ont marqué 22 buts en 23 matchs toutes compétitions confondues. Cette saison, il a réalisé un triplé (5-0) contre Manchester United. C’est son quatrième match en Premier League et le huitième de l’histoire du Northwest Derby.

Le triplé a également fait de lui le joueur africain le plus titré de l’histoire de la Premier League, dépassant les 104 buts de Drogba (64 passes décisives en 254 matchs). Mo Salah compte actuellement 112 buts et 47 passes décisives en 175 matchs. Le Sénégalais Sadio Mané a terminé sa troisième marche du podium avec 102 buts et 44 passes décisives en 246 matchs.

Liverpool : l’énorme salaire réclamé par Mohamed Salah pour rester

L’Egyptien a marqué 110 buts en Premier League pour Liverpool, et les deux autres buts ont eu lieu lors de la saison 2013-14, après avoir joué pour Chelsea. Cela signifie que son taux moyen de buts par match en PL est de 0,64. Ce signe signifie également qu’il deviendra le meilleur buteur de Liverpool en Premier League.

Le record actuel est maintenu par Robbie Fowler, qui a marqué 128 buts en 266 matchs. En revanche, Salah a marqué 110 buts pour les Reds en seulement 162 matchs.