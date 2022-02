Cameroun : «Je viens rassuré le peuple camerounais qu’en 2023, c’est la…» Général Makosso

Entre Kanye West et Julia Fox, il n’y a plus rien. Le couple s’est séparé après moins de deux mois de relation.

Julia Fox a déclaré qu’elle n’a jamais été amoureuse de son ex-petit ami Kanye West, quelques heures après que le couple a annoncé la fin de leur romance. L’actrice de 32 ans, et Kanye West, 44 ans, se sont lancés dans une histoire d’amour après avoir passé du temps ensemble le soir du Nouvel An, mais ces derniers jours, le rappeur a ouvertement exprimé son désir de reconquérir sa femme, Kim Kardashian.

Alors que des questions se posaient sur le statut de l’idylle entre Fox et West, son représentant a déclaré lundi à Entertainment Tonight que les deux stars «restent de bons amis et collaborateurs, mais ne sont plus ensemble.»

Quelques heures plus tard, Julia Fox s’est exprimée sur leur rupture. «Vous aimeriez tous que je sois si mal. Les médias adoreraient me dépeindre comme la femme triste qui pleure seule dans l’avion, mais ce n’est pas le cas. Pourquoi ne pas me voir pour ce que je suis, c’est-à-dire une battante n°1… Kanye et moi sommes en bons termes. J’ai de l’amour pour lui, car je n’étais pas amoureuse de lui…vous pensez que j’ai 12 ans ?», a-t-elle écrit sur sa Story Instagram.