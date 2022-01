Cameroun : Fally Ipupa, la star de la rumba congolaise et son manager sont visés par une plainte

L’artiste congolais Fally Ipupa risque d’avoir de gros ennui dans les prochains jours. Une plainte a été déposé contre lui et son manager madina à la police judiciaire de yaoundé.

La star de la rumba congolaise et son manager sont visés par une plainte au Cameroun. Ils sont accusés de n’avoir pas respecté les clauses d’un contrat. Des sources camerounaise révèle même que Fally Ipupa serait même rentré vendredi dernier presque en catimini laissant son manager après avoir été auditionné par les éléments de la police judiciaire de Yaoundé.

Selon les informations rapportées par le site Cameroun Web, le 17 septembre 2021, l’entreprise Cleng Sarl basée à Bastos à Yaoundè, ayant pour secteur d’activité le restaurant, le cabaret le snack etc a signé un contrat avec Madina Djoboungue, le manager de Fally Ipupa pour des spectacles au Cameroun, les 8 et 9 janvier 2022, respectivement au Palais des sports et au Katios.

Madina conseille à l’organisateur de produire les tickets du concert du Palais des sports en France afin d’éviter toute possibilité de reproduction au niveau local et qu’il se chargera de l’acheminement.

Chose que Cleng accepte Surpris d’apprendre quelques mois plus tard (fin décembre) via les réseaux sociaux que Fally Ipupa sera au stade d’Olembe lors de l’ouverture de la Can, Cleng Sarl interpelle Madina qui leur fait savoir que c’était à leur avantage car cela démontre que quoiqu’il en soit, Fally Ipupa sera au Cameroun, et que cela écartait tout risque d’annulation possible comme c’était le cas quelques jours avant au Bénin.

Auprès plusieurs relances au sujet des tickets d’accès au concert du Palais des sports, le manager de l’auteur de «Roi Manitou» fera finalement comprendre à son partenaire que ça a été acheminé au Cameroun et qu’il pouvait mettre une quantité à sa disposition.

Compte tenu des délais, car étant à moins 10 jours de l’événement, il dit à Cleng que Fally a une équipe super dynamique sur place appelée «Warriors» et que ces derniers vont s’impliquer dans la vente des tickets et connaissant le réseaux des fans, ça ira plus vite.

«Il nous a fait remettre au total 750 tickets en 5 tranches soit : 300 tickets, puis 150, puis 75 puis 75 puis 150. Malgré nos multiples relances surtout les 3 derniers jours pour en avoir de nouveau, rien n’a été fait. À ce jour, nous n’avons d’ailleurs toujours pas de compte de ces tickets vendus pourtant le concert a eu environ 3000 spectateurs», déplore un responsable de Cleng Sarl qui ajoute que : «le samedi 8 janvier en matinée, nous avons vu défiler sur les pages Facebook officielles de la Fecafoot et des Lions Indomptables des affiches annonçant Fally en spectacle le même jour, semant le doute dans nos esprits et dans l’esprit des mélomanes. Cherchant à comprendre, le manager n’a pu nous fournir des explications. Ledit affiche a d’ailleurs été réactualisé en fin d’après midi. Nous étions tout de même surpris lors de son audition à la PJ mercredi dernier d’apprendre qu’il a offert 500 tickets à la Fecafoot.

Au palais des sports, le branding de ballantines était visible, sans que nous sachions quels ont été les accords. Les dispositions ont été prises pour la prestation d’une dizaine d’artistes locaux, ses équipes nous ont dit aux environs de 21h qu’aucun équipement pour le playback ne pouvait être connecté car avant Fally, aucun musicien ne peut être sur la scène.

Conséquences, zéro première partie. L’artiste a au mépris de tout engagement multiplié les prestations privées dans la ville de Yaoundé et au stade d’Olembe. cette dernière a été d’ailleurs à l’origine d’une vaste polémique qui a impactée notre soirée du Katios, plusieurs clients ayant préféré annuler leur réservation afin de ne pas s’afficher aux côtés d’un artiste qui a méprisé les artistes locaux Fally et ses équipes, pourtant à notre charge n’ont passé le temps qu’à faire des programmes dans notre dos tout en ne prenant pas part systématiquement à tout ce que nous entreprenions, y compris la conférence de presse prévu samedi matin. Une plainte a été déposée, le manager a été entendu mercredi ainsi que Fally 2 jours plus tard».

Il leur est reproché de n’avoir pas fait le compte rendu de la vente des billets des concerts à Yaoundé dont la production et la commercialisation leur ont été confiées.

Il est également reproché à l’artiste d’avoir presté pour d’autres acteurs alors qu’il est venu au Cameroun sous invitation et un contrat avec Cleng Sarl. Son séjour et de celui de son équipe au Cameroun, soit 22 personnes, ont été entièrement pris en charge par Cleng Sarl.

Pour le spectacle du 8 janvier au Palais des sports, Fally et son manager son accusé d’avoir contacté des partenaires sans rendre compte à Cleng Sarl qui ne sait quels ont été les engagements financiers.