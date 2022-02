Cameroun – Egypte : toute la vérité sur le résultat du test Covid-19 de l’attaquant Salah

Alors qu’il a été avancé que le test Covid-19 effectué sur l’attaquant égyptien Mohamed Salah est revenu positif, déclenchant une vive polémique sur la Toile, les résultats sont sortis. Que révèlent-ils ?

Dans la journée du mardi 1er février 2022, des informations ont été diffusées faisant état que l’attaquant égyptien, par ailleurs pensionnaire de Liverpool, Mohamed Salah, était positif au Coronavirus. Ce qui s’est avéré faux, puisque les résultats des tests effectués sur joueurs de l’équipe égyptienne sont tous revenus négatifs.

Toutefois, l’Egypte comptera des absents dans ses rangs, lors de son match comptant pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations, face au pays organisateur, le Cameroun. Il s’agit d’Ahmed Hegazy et les gardiens de but, Gabasky et El Shenawy, qui sont indisponibles pour des raisons de blessure. Le reste de l’effectif de l’équipe nationale égyptienne, y compris Mohamed Salah, est en bonne santé.

Ce mercredi d’ailleurs, il a été précisé que la Confédération Africaine de Football (CAF) a désigné Unilab pour assurer le dépistage du Covid-19 chez les 1 500 joueurs, personnels et arbitres prenant part à la présente Coupe d’Afrique des Nations qui se joue au Cameroun.