Cameroun : «C’est moi-même qui est décidé de mettre fin à mon mariage», Coco Emilia

La célèbre actrice Regina King a perdu son fils unique en ce début d’année de 2022. Alors qu’il s’apprêtait à fêter son anniversaire, le talentueux rappeur Ian s’est tué en laissant sa mère dans le désarroi.

Né le 19 janvier 1996, Ian est le fruit de l’amour entre sa mère, la grande actrice Regina, et son père Ian Alexander Sr. Ses parents ont divorcé 10 ans après leur mariage, en 1997. En effet, le jeune défunt est un artiste du rap comme son père qui, en plus de sa carrière musicale, était le vice-président de Warner Bros.

Sa mère, Regina, connue pour son talent dans le cinéma, a reçu, plusieurs fois déjà, l’Oscar de la meilleure actrice et son fils était fier d’elle. Excepté la relation mère-enfant qui les reliait, les deux avaient une relation d’amitié et montraient à la face du monde une complicité très profonde.

Pour cette année, Regina King n’a pas pu souhaiter un joyeux anniversaire à son fils et surtout à l’ami qu’il était pour elle. Elle aura donc perdu un fils, un ami et un confident.

Pour rappel, ils allaient à deux à des évènements de tapis rouge et étaient beaucoup admirés par les fans. Regina était un grand soutien pour la carrière de son enfant et l’a toujours encouragé à aller de l’avant.

Quelques jours avant le suicide, le jeune Américain Ian Alexander a sorti un nouveau single et sa mère n’a pas hésité à partager le morceau dans son réseau. Dans l’une de ses déclarations, elle laissait entendre à quel point son fils était brillant et comment il savait se soucier des autres. Regina garde de bons souvenirs de lui, cependant, elle ne pourra plus jamais le tenir dans ses bras.