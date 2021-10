Cameroun : après sa libération de prison, Tenor s’affiche très complices avec Eunice Zunon  

Alors que la course au Ballon d’or bat son plein, Karim Benzema n’avait sans doute pas besoin de cette publicité. Étincelant sur le terrain, au point d’être rappelé en équipe de France avec laquelle il a décroché son premier trophée lors de la récente Ligue des nations, l’attaquant du Real Madrid voit ses vieux démons le rattraper.

L’international tricolore devra en effet faire face à la justice, mercredi, pour l’affaire de la sextape. A l’instar des quatre autres prévenus, le Lyonnais sera jugé durant trois jours par le tribunal correctionnel de Versailles. Les cinq hommes sont accusés d’avoir participé à des degrés diverses à un chantage à la sextape à l’encontre de Mathieu Valbuena, partenaire de KB9 en équipe de France.

Il risque jusqu’à cinq ans de prison

Si le joueur de l’Olympiakos devrait bien assister au procès, la présence de Karim Benzema est bien plus incertaine. Et ce d’autant plus que le Real sera en Ukraine, mardi, pour affronter le lors de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

Poursuivi pour complicité de tentative de chantage, Karim Benzema risque pourtant gros puisqu’il encourt jusqu’à cinq ans de prison et 70 000 euros d’amende. L’intéressé se défend d’avoir voulu mettre la pression sur Mathieu Valbuena.

«Attention Math, c’est des gros, gros voyous», l’aurait il pourtant prévenu après lui avoir expliqué pouvoir lui présenter quelqu’un de confiance pour l’aider à gérer la possible publication d’une sextape. Mais Karim Benzema n’y voit là qu’un conseil amical.

Et ce malgré des écoutés téléphoniques tendant à prouver qu’il était plus impliqué qu’il ne le prétend. «Il ne nous prend pas à sérieux», l’entend-on notamment lancer à Karim Zenati, un ami d’enfance qui compte parmi les quatre autres accusés.