CAF Awards 2025 : Angélique Kidjo à la tête d’une soirée très attendue

À deux jours de la cérémonie, la CAF a dévoilé celle qui conduira la prochaine édition des CAF Awards. Angélique Kidjo, figure majeure de la scène musicale internationale, sera la maîtresse de cérémonie du gala prévu le 19 novembre au Maroc.

Depuis plus de trente ans, Angélique Kidjo marque la musique mondiale avec une constance remarquable. Cinq Grammy Awards, un Polar Music Prize, des distinctions récoltées aux quatre coins du monde… L’artiste béninoise fait partie de ces rares personnalités dont l’influence dépasse le cadre artistique.

Sa présence à la tête d’une cérémonie aussi suivie que les CAF Awards illustre l’ambition croissante de l’événement. Elle partagera la scène avec l’humoriste marocain Oualas, de plus en plus populaire au Maghreb comme en Afrique francophone. Un duo qui promet une soirée rythmée, vivante et taillée pour le grand public.

Avec ce choix, la CAF poursuit la dynamique engagée ces derniers mois : renforcer le lien entre football et grandes figures culturelles du continent. Après la participation remarquée de Djimon Hounsou au tirage au sort de la CAN 2025, une autre personnalité béninoise s’apprête à illuminer un rendez-vous sportif de premier plan.