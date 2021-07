But de Lorenzo Insigne à l’Euro 2021 : les 5 meilleurs buts de l’histoire du tournoi

L’équipe de Robert Manccini a réussi à prendre l’avantage sur le tableau d’affichage grâce à Nicolo Barella et a continué à appuyer pour le deuxième.

L’équipe de Robert Manccini a réussi à prendre l’avantage sur le tableau d’affichage grâce à Nicolo Barella et a continué à appuyer pour le deuxième.

Lorenzo Insigne se chargerait de la convertir. Après 43 minutes de jeu, l’attaquant italien a reçu le ballon près du milieu du terrain et a commencé la course.

Lorenzo Insigne a réussi à secouer un footballeur belge, a trouvé de l’espace et a décoché un tir puissant pour battre Thibaut Courtois. Il est le meilleur buteur de son équipe aux côtés de Ciro Immobile et Manuel Locatelli

Italie vs Belgique : l’avant-première. Après avoir quitté le Portugal – l’actuel champion du championnat d’Europe -, la Belgique arrive avec le plus d’entrain pour se mesurer aux Italiens.

Cependant, le duel contre les Portugais a laissé quelques maux de tête à l’entraîneur Roberto Martínez. Kevin De Bruyne et Eden Hazard n’ont pas pu terminer le match et ils sont les principaux doutes dans le onze des ‘Red Devils’.

L’une des principales figures de l’équipe belge est Thorgan Hazard, auteur de l’annotation de la victoire pour les huitièmes de finale. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund a analysé son prochain adversaire, soulignant comment ils pourraient lui nuire pour sortir victorieux.

«L’Italie sera l’adversaire le plus coriace que nous ayons rencontré jusqu’à présent. Ils ont une bonne séquence de victoires et ce sera un beau défi pour nous d’y mettre un terme. Votre style peut nous convenir plus que celui du Portugal. C’est une équipe offensive, donc nous pouvons profiter des espaces ouverts, mais ce ne sera pas facile», a-t-il déclaré.

