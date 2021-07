Burna Boy se produira aux côtés de Kirk Franklin et Lil Wayne au One Music Fest 2021

Ce fut une année absolument incroyable pour le sensationnel artiste d’enregistrement tanzanien Nasibu Abdul Juma Issack, connu sous son nom de scène Diamond Platnumz car son récent single à succès, Kamata, a figuré sur des panneaux d’affichage internationaux, notamment le populaire Times Square de New York, le panneau d’affichage de LA, Connecticut, New Jersey et aussi sur la boutique Amazon.

L’artiste a mis ses fans sur le bord de leurs sièges avec le nouveau thriller à succès. «Kamata» est considéré comme l’une des nouvelles chansons de rue qui fait sensation et laisse les gens émerveillés par ses pouvoirs de créateur de mots.

Les efforts de Diamond dans l’industrie de la musique l’ont vu nominé pour divers prix, dont la récente nomination au BET pour le meilleur acte international aux côtés d’autres chanteurs poids lourds africains comme Wizkid et Burnaboy.

Bien qu’il ait raté de peu le prix décerné à la chanteuse afrobeat nigériane Burna Boy, le crooner kamwambie s’est assuré d’attirer l’attention avec sa tenue unique pour le gala des prix.

Beaucoup de ceux qui se sont présentés aux prix portaient des vêtements et des costumes de marque, mais il a plutôt opté pour une tenue africaine classique pour représenter sa nation swahili et c’était vraiment magnifique.

Réagissant à l’annonce du placement de Bilboard et de la notoriété mondiale générée par la nouvelle chanson, Kim Kayndo, responsable du département numérique du label de l’artiste, WCB Wasafi, a déclaré :

«Au fil des ans, Diamond a bien nourri son talent, produisant certaines des meilleures chansons. C’est juste une autre preuve de son talent rare et je suis heureux du succès qu’il a connu au cours de cette courte période».

M. Akeju, directeur chez Prime Music Partners qui aux côtés de son équipe, a assuré la distribution sur les Bilboards, a noté : «Nous sommes heureux d’avoir collaboré avec Diamond sur ce projet. Il est une légende non seulement en Afrique mais dans le monde. Nous célébrons maintenant son succès et espérons en voir plus car il continue de nous inspirer avec sa créativité».

