Burna Boy répond aux critiques après son offre de concert gratuit au Burkina Faso

La superstar nigériane Burna Boy a déclenché une vague de réactions en ligne après avoir proposé un concert gratuit au Burkina Faso. Face aux critiques et aux moqueries, l’artiste a réagi avec virulence sur Instagram, dénonçant une incompréhension de ses intentions.

L’affaire a pris racine suite à des rumeurs et des commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux, certains affirmant que l’initiative du chanteur aurait été purement et simplement rejetée par la présidence burkinabè. D’autres ont remis en cause les intentions de l’artiste, suggérant qu’il s’agissait d’un coup de communication déguisé.

Burna Boy n’a pas tardé à réagir. Dans une story Instagram publiée ce week-end, l’interprète de Last Last a exprimé sa colère face aux commentaires virulents. « Je n’ai rien à gagner de personne. Je ne dois rien à personne », a-t-il écrit, avant d’ajouter dans un ton cinglant : « Alors brûlez en enfer si vous avez dit quoi que ce soit de négatif ».

Un message tranchant, qui reflète l’exaspération de l’artiste face à ce qu’il qualifie d’incompréhension. « Mon intégrité est indiscutable », a-t-il insisté, affirmant que son geste n’était motivé par aucun intérêt personnel, mais par des convictions profondes.

Reste à savoir si ce concert au Burkina Faso verra le jour. Pour l’heure, aucune date ni lieu n’a été confirmé.