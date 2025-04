Burna Boy lève le voile : « L’industrie musicale nigériane a tout fait pour me détruire »

L’artiste nigérian, Burna Boy, a récemment partagé un message incendiaire à l’encontre des figures influentes de l’industrie musicale de son pays. Selon lui, ces derniers auraient tout fait pour entraver son ascension, avant qu’il ne s’impose sur la scène internationale.

La polémique a éclaté après la diffusion d’une interview du vétéran de la musique nigériane, Obi Asika, dans laquelle ce dernier évoquait les obstacles placés sur la route de Burna Boy par certains acteurs clés de l’industrie. Réagissant à cette vidéo devenue virale, le chanteur a laissé un commentaire sans équivoque sur Instagram :

« Ce n’est même pas la moitié de l’histoire. Ils ont tout fait pour me briser. Ils font encore de leur mieux. MDR. Mais tout ce qu’ils ont fait, c’est créer ce feu inextinguible qui continuera de les brûler pour l’éternité. »

Une déclaration qui en dit long sur les luttes de pouvoir et les résistances auxquelles l’artiste a dû faire face avant d’atteindre le sommet.

Une ascension marquée par des obstacles

Burna Boy a connu ses premiers succès nationaux en 2013 avec son tube « Like To Party », extrait de son premier album « LIFE (Leaving an Impact for Eternity) ». Cependant, après une période de ralentissement qui l’a relégué au rang d’artiste underground, sa carrière a pris un tournant décisif avec la sortie de « Ye » en 2018, un titre issu de l’album « Outside » qui a propulsé sa renommée bien au-delà des frontières nigérianes.

Dès lors, son succès international a forcé l’industrie locale à le reconnaître. Aujourd’hui, Burna Boy est considéré comme l’un des artistes africains les plus influents, multipliant les collaborations avec des stars mondiales et remplissant des stades à travers le monde.