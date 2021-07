Burna Boy : le chanteur partage de belles photos de la célébration de son 30e anniversaire

Chanteur nigérian et icône de l’afrobeat, Burna Boy s’est tourné vers les réseaux sociaux pour exprimer sa gratitude à ceux qui ont célébré son anniversaire alors qu’il s’exprimait sur ses espoirs et ses peurs.

Burna Boy a eu 30 ans il y a quelques jours et une somptueuse fête a été organisée pour lui et comme il a promis que les plus grandes stars mondiales se joindraient à lui pour célébrer son anniversaire, il a livré en tant que joueur français et star de Manchester United, Paul Pogba et légende du football brésilien, Ronaldinho a été aperçu à sa fête à Miami.

Dans une récente mise à jour de son histoire Instagram, Burna Boy a remercié ses fans, ses amis et ses collègues qui lui ont envoyé leurs vœux le jour de son anniversaire, affirmant que sa fête d’anniversaire comptait beaucoup pour lui.

Selon le lauréat d’un Grammy, à un moment de sa vie, il n’a jamais pensé qu’il aurait 30 ans, donc du fond du cœur, il apprécie chaque personne qui s’est présentée à sa fête d’anniversaire dans le club et a souhaité que ils seront également célébrés de la même manière qu’ils l’ont célébré.