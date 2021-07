Brooklyn Beckham : la star et sa fiancée Nicola Peltz s’offrent leur première maison

Décidément tout va très vite entre Brooklyn Beckham et Nicola Peltz. Tout juste un an après leurs fiançailles, les deux tourtereaux ont décidé de trouver leur premier nid douillet pour ne plus avoir à se quitter.

Et comme tout jeune couple qui s’installe, les économies sont de mise. C’est pourquoi les deux stars se contenteront d’une modeste maison de… 650 mètres carrés à Beverly Hills d’une valeur de 10 millions de dollars comme le révèle E! News.

Avec cinq chambres, un spa, une cave et une immense cuisine, ils ne sont pas près de se marcher dessus ! Toutefois, Brooklyn Beckham ne sera jamais loin de sa famille adorée très longtemps. Cette maison est non loin de celle occupée par les Beckham lorsque les parents du jeune homme de 22 ans se rendent aux Etats-Unis.

Un couple aux anges

La semaine passée, Brooklyn Beckham a publié un message tendre à l’intention de Nicola Peltz pour l’anniversaire de leurs fiançailles.

«Il y a exactement un an jour pour jour, j’ai demandé à cette femme splendide de m’épouser. Elle fait de moi une meilleure personne chaque jour et elle est ma meilleure amie. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi parce que tu me fais continuellement rire et sourire», a-t-il écrit sur Instagram.

Et la principale intéressée a répondu en publiant un cliché du couple avec en légende : «Je t’aime Brooklyn». Pour rappel, Brooklyn Beckham et Nicola Peltz ont officialisé leur relation en janvier 2020 et ils se sont fiancés tout juste six mois après.

