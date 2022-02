Bronx – Incendie : Cardi B fait un geste signifiant pour les familles des 19 victimes

Touchée par l’incendie meurtrier dans le Bronx à New York, Cardi B va prendre en charge les funérailles des 19 victimes de cette tragédie qui fait froid dans le dos.

Cardi B a annoncé venir en aide aux familles des victimes de l’incendie dans le Bronx où un violent incendie, provoqué par un incident électrique ménager, a détruit un immeuble. Le drame a fait 19 morts, en majorité des enfants, soixante personnes résidant dans l’immeuble de taille massive, ont été blessées, dont douze très sérieusement.

«J’espère que le fait de ne pas avoir à s’occuper des obsèques de leurs proches va contribuer à les aider dans leur processus de guérison», a déclaré la rappeuse, qui a grandi dans le Bronx.

«Je suis très fière de venir du Bronx et j’ai beaucoup d’amis et de membres de ma famille qui y vivent encore», explique-t-elle. Et de poursuivre : «Je ne peux même pas imaginer la peine et le tourment des familles des victimes…J’envoie mes prières et mes condoléances à toutes les personnes touchées par cette horrible tragédie», confie la reine du rap américain.

Le Maire, lui, a réagi à l’accident, remerciant au passage Cardi B pour son aide : «la résilience de cette ville reflète les New Yorkais qui ne se tournent jamais le dos. Nous sommes heureux de l’aide de Cardi B, une vraie superstar avec et sans le micro (…). La ville sera toujours reconnaissante envers elle (…).»

Dimanche 9 janvier 2022, des images circulant sur les réseaux sociaux ont montré des flammes immenses et une épaisse fumée noire s’échapper d’une fenêtre d’un bâtiment de type HLM en briques de 19 étages. Environ 200 soldats du feu sont intervenus pour maîtriser le sinistre en deux heures.