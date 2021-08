Britney Spears : son père annonce se retirer de sa tutelle mais la chanteuse est encore loin d’être «libre»

Le renoncement à gérer la tutelle de sa fille Britney Spears annoncé par Jamie Spears ce jeudi 12 août marque une avancée d’importance dans la demande de la chanteuse à «recouvrer sa liberté». Pour autant, le chemin reste encore long à parcourir.

La mise en tutelle de la chanteuse ne devrait en effet pas prendre fin, mais être simplement conférée à quelqu’un d’autre.

Jamie Spears se dit lui-même être en train de «travailler avec la cour et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition en douceur vers un nouveau tuteur».

«M. Spears continue de servir consciencieusement, et il ne devrait pas être suspendu ou révoqué, et certainement pas sur la base de fausses allégations. M. Spears est prêt à démissionner lorsque le moment sera venu, mais la transition doit être ordonnée et inclure une résolution des affaires en cours devant le tribunal.», a déclaré son avocat.

Qui exercera la tutelle ?

David Glass, un avocat agréé en droit de la famille qui n’est pas impliqué dans l’affaire, a déclaré à Fox News : «La prochaine étape est que Britney et son équipe juridique soit proposent la même personne qu’ils avaient déjà proposée ou bien travaillent avec Jamie et son avocat pour trouver un tiers agréable qui pourrait intervenir en tant que tuteur. Dans tous les cas, ce tuteur devra être soit être un comptable professionnel, soit un individu qui fait cela pour gagner sa vie et qui est agréé et cautionné pour cela, soit une institution financière comme l’une des grandes banques qui font ces choses régulièrement.».

L’avocat de Britney, Matthew Rosengart, qui a été nommé le mois dernier, avait déposé une requête demandant au tribunal de révoquer Jamie en tant que tuteur pour le remplacer par Jason Rubin, un comptable professionnel. Le tribunal pourrait se prononcer sur ce point lors de la prochaine audience qui aura lieu le 29 septembre prochain.

Le renoncement de Jamie Spears intervient après que la chanteuse de 39 ans, a demandé au tribunal que son père soit démis de ses fonctions, alléguant que l’arrangement juridique complexe contrôlant sa vie et sa carrière était abusif. A ce sujet M. Rosengart, l’avocat de Britney, a précisé qu’une enquête sur les actions des personnes impliquées dans la gestion la tutelle se poursuivrait.

Britney Spears est sous une tutelle controversée depuis 13 ans, qui laissait à son père les pleins pouvoirs sur sa carrière, ses finances et sa vie personnelle.

Depuis 2019 Jodi Montgomery, une tutrice agréée s’était vu confier une partie de cette gestion suite à des problèmes de santé de Jamie Spears. En mars dernier Britney Spears avait demandé à ce que la gestion de la tutelle lui soit totalement confiée.

Le 23 juin dernier, la star s’était exprimée pour la première fois devant le tribunal et avait révélé ne plus vouloir «être l’esclave de qui que ce soit».

«J’ai dit au monde entier que tout allait bien et que je suis heureuse. C’était un mensonge. J’étais dans le déni. Sous le choc. Je suis traumatisée. Aujourd’hui, je vous dis la vérité : je ne suis pas heureuse. Je ne dors plus. Je suis si énervée que cela me rend folle. Je suis dépressive et j’en pleure chaque soir», avait-elle ajouté avant de préciser que parmi les interdictions qui lui étaient imposées figuraient celle de ne pas avoir d’autres enfants.

«Je veux pouvoir me marier et avoir un bébé. J’ai un stérilet donc je ne peux pas tomber enceinte. Ils ne veulent pas que j’ai un enfant», avait-elle déclaré, assurant que son père s’opposait à sa volonté de retirer sa contraception.

Pour se défendre, Jamie Spears avait déclaré que Montgomery était la seule personne «entièrement responsable» des soins personnels et des traitements médicaux quotidiens de Britney au cours des deux dernières années.