Britney Spears : son nouvel avocat aprÃ¨s le dÃ©part de Sam Ingham a acceptÃ© de la dÃ©fendre

Kourtney Kardashian et Travis Barker songent déjà au mariage. Les tourtereaux sortent ensemble depuis l’année dernière et des amis à eux ont désormais admis que la star de télé-réalité et le batteur du groupe Blink 182 sont absolument fous l’un de l’autre.

Une source a confié à E! News : «Ils sont très amoureux et ils n’ont jamais vécu quelque chose d’aussi fort. Kourtney est très heureuse. Travis l’adore et il la traite si bien. C’est très différent de ses autres relations et tout est positif.»

L’informateur a également révélé que le couple n’a pas peur de parler de leur avenir ensemble et envisagent déjà de convoler en justes noces dans un futur proche.

Il y a quelques mois, Travis Barker a affirmé qu’il se sentait plus heureux que jamais avec Kourtney et appréciait d’être en couple avec une femme mature.

Sur le talk show de Drew Barrymore, il a expliqué : «Jusqu’à présent, je sortais avec des filles qui n’avaient pas d’enfants et je trouvais ça un peu difficile parce que je pense qu’elles ont du mal à comprendre, genre : ” Pourquoi tu ne veux pas aller dîner avec moi tous les soirs ? ” ou ” Pourquoi tu ne veux pas me voir tous les soirs ? ”. Maintenant, je passe du temps avec une femme qui est une maman formidable, une bonne amie, et on n’a pas à s’inquiéter d’aucune de ces choses, ça vient tout naturellement. C’est une sorte de maturité.»

Travis aime aussi le fait que sa compagne et lui ne se voient pas tous les jours car il trouve que l’absence renforce leur relation à chaque fois qu’ils se retrouvent.

«J’aime aussi que quelqu’un me manque, et chérir le temps que je passe avec cette personne, au lieu d’être tous les jours avec elle, surtout au début d’une relation» a-t-il expliqué. «Je pense que le fait que quelqu’un vous manque est très important.»

Bien qu’ils viennent d’univers très différents, Kourtney et Travis sont amis depuis longtemps et semblent avoir trouvé un intérêt commun dans le fait qu’ils sont tout les deux parents.

Travis a une belle-fille ainsi que deux enfants nés d’une précédente relation, ce qui est aussi le cas de Kourtney, qui est maman de trois enfants avec son ex-petit ami Scott Disick.